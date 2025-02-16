14
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد تداول أخبار حظر طائرات العراق المتوجهة الى لبنان... هذا ما أكده مدير عام الطيران المدني
Lebanon 24
16-02-2025
|
11:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكد المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن جميع الرحلات العراقية إلى لبنان تصل بانتظام، ولا صحة لمنع أي رحلة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا: نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025
Lebanon 24
رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا: نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025
16/02/2025 22:15:15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الطيران الروسية تعلّق الرحلات في 4 مطارات لضمان السلامة بعد تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة
Lebanon 24
هيئة الطيران الروسية تعلّق الرحلات في 4 مطارات لضمان السلامة بعد تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة
16/02/2025 22:15:15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني السعودية: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة بنقل الركاب داخليا بدءا من أول أيار
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني السعودية: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة بنقل الركاب داخليا بدءا من أول أيار
16/02/2025 22:15:15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أحلام تردّ على الأخبار المتداولة عن طلاقها: "مبارك صديقي"
Lebanon 24
أحلام تردّ على الأخبار المتداولة عن طلاقها: "مبارك صديقي"
16/02/2025 22:15:15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول
أخبار
الرحلات
العراقية
المتوجهة
لبنان...
الطيران
المدني
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
03:15 | 2025-02-16
16/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
04:09 | 2025-02-16
16/02/2025 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
05:25 | 2025-02-16
16/02/2025 05:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
10:21 | 2025-02-16
16/02/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ
Lebanon 24
آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ
01:45 | 2025-02-16
16/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:07 | 2025-02-16
الدفاع المدني أنهى عمليات إطفاء حريق في مبنى سكني وتجاري في طرابلس
14:47 | 2025-02-16
أمطار محليّة وثلوج اعتبارا من ارتفاع 1600 متر... اليكم حالة الطقس غدًا
14:00 | 2025-02-16
ما هو "بديل حزب الله" في لبنان؟ إقرأوا هذا التقرير
13:45 | 2025-02-16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:28 | 2025-02-16
لإتمام الانسحاب الاسرائيلي في موعده... سلام يجري سلسلة اتصالات
13:10 | 2025-02-16
أرسلان يلتقي جنبلاط في خلدة
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
16/02/2025 22:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24