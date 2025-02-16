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لبنان

بعد تداول أخبار حظر طائرات العراق المتوجهة الى لبنان... هذا ما أكده مدير عام الطيران المدني

Lebanon 24
16-02-2025 | 11:32
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اكد المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن جميع الرحلات العراقية إلى لبنان تصل بانتظام، ولا صحة لمنع أي رحلة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري".
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