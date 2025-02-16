بعد تداول أخبار حظر طائرات العراق المتوجهة الى لبنان... هذا ما أكده مدير عام الطيران المدني

اكد المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن جميع الرحلات العراقية إلى لبنان تصل بانتظام، ولا صحة لمنع أي رحلة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري".

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