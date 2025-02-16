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لبنان
حريق المبنى في طرابلس تحت السيطرة.. والدفاع المدني يكشف عن أسبابه
Lebanon 24
16-02-2025
|
11:46
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بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، تمكنت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني، عند الساعة ٦،٣٠ من مساء اليوم الأحد ١٦-٠٢-٢٠٢٥، من السيطرة على حريقٍ كبيرٍ اندلع عصر اليوم في أحد المباني في منطقة الميناء طرابلس– محيط سيتي كومبلكس.
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وقد تبين أن الحريق اندلع في مولدات كهرباء موضوعة بمحاذاة المبنى في الخارج، ما أدى إلى امتداد النيران إلى الطابق الأرضي، حيث تقع حضانة للأطفال، ومنها إلى الطابق الأول، في مبنى سكني مؤلف من سبع طبقات.
وعلى الفور، استجابت فرق الدفاع المدني بالعتاد والآليات اللازمة، حيث تم استقدام عشر آليات إطفاء، إضافةً إلى العناصر المختصين، الذين عملوا على تطويق النيران والحدّ من امتدادها إلى باقي المبنى والمباني المجاورة، رغم كثافة الدخان وصعوبة الظروف التشغيلية في الموقع. كما قامت الفرق بإخلاء المبنى والمباني المجاورة والتأكد من سلامة جميع القاطنين.
وبفضل التنسيق الفعّال والجهود الحثيثة، نجحت الفرق في السيطرة على الحريق ومنع تفاقم الأضرار، فيما تستمر الفرق المختصة بمعالجة البقع المتبقية للقضاء على النيران بإحكام.
تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة فيما يتعلق بسلامة المولدات الكهربائية وصيانتها الدورية لتفادي وقوع حوادث مماثلة.
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