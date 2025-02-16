لتسهيل عمليّة إجلاء الاهالي... بلديّة حولا تناشد المعنيين التّدخّل السّريع

بعد أن تعرقلت عمليّة دخول الجيش اللّبنانيّ والصّليب الأحمر إلى بلدة حولا، بهدف إجلاء جثمان الشّهيدة خديجة حسين عطوي، وتحرير المحاصرين في البلدة بعد دخولهم إليها صباحًا، وهم عشرة مواطنين مدنيّين من أبناء البلدة، تناشد بلديّة حولا المعنيّين والمسؤولين في الجيش اللّبنانيّ وقوّات الطّوارئ الدّوليّة والصّليب الأحمر الدّوليّ التّدخّل السّريع والمباشر، والعمل الحثيث والجدّيّ لتسهيل عمليّة الإجلاء الفوريّ والسّريع، كي لا يبقى المواطنون هذه اللّيلة في العراء، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".

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