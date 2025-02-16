الجيش يتحرك عند معابر غير شرعية.. وبيان يوضح التفاصيل

Advertisement

أفادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بأن وحدة من الجيش أغلقت عدة معابر غير شرعية في مناطق حوش السيد علي والقصر – الهرمل ومشاريع القاع والدورة – القاع.وأضافت أن وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة النبي عثمان – البقاع داهمت منزل المواطن (ع.س.د.) المطلوب لإطلاقه النار واعتراض المارة وسلبهم بتواريخ مختلفة، والاتجار بالمخدرات، وأوقفته وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.وقالت إن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.