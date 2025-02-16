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لبنان

الجيش يتحرك عند معابر غير شرعية.. وبيان يوضح التفاصيل

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:53
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أفادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بأن وحدة من الجيش أغلقت عدة معابر غير شرعية في مناطق حوش السيد علي والقصر – الهرمل ومشاريع القاع والدورة – القاع.


وأضافت أن وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة النبي عثمان – البقاع داهمت منزل المواطن (ع.س.د.) المطلوب لإطلاقه النار واعتراض المارة وسلبهم بتواريخ مختلفة، والاتجار بالمخدرات، وأوقفته وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
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وقالت إن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
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