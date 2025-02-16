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لبنان

الدفاع المدني: سحب جريحين من بلدة حولا وسط تحديات ميدانية

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:56
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نقل عناصر من الدفاع المدني عند الساعة ١٣،٥٠ من بعد ظهر اليوم، ١٦-٠٢-٢٠٢٥، جريحين إلى مستشفى تبنين الحكومي، بعدما أصيبا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في بلدة حولا.

وقد واجه عناصر الدفاع المدني تحديات ميدانية خلال تنفيذ المهمة، حيث اضطروا إلى دخول المنطقة سيرًا على الأقدام لبلوغ موقع المصابين، بسبب عدم سماح العدو الإسرائيلي بدخول آليات الإسعاف. ورغم هذه الظروف الصعبة، تمكن العناصر من إنقاذ الجريحين وتأمين وصولهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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