أرسلان يلتقي جنبلاط في خلدة

Advertisement

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، بحضور مجيد أرسلان، والوزير السابق مروان خيرالدين، ووجدي أبو حمزة، وجرى خلال اللقاء التباحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.واستبقى أرسلان ضيوفه إلى مائدة العشاء.