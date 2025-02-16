أمطار محليّة وثلوج اعتبارا من ارتفاع 1600 متر... اليكم حالة الطقس غدًا

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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات.ويتحول الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر إلى غائم، وتتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح أحياناً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق، ويستقر الطقس ليلا".