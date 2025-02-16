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لبنان

الدفاع المدني أنهى عمليات إطفاء حريق في مبنى سكني وتجاري في طرابلس

Lebanon 24
16-02-2025 | 15:07
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تمكّن عناصر الدفاع المدني، من السيطرة على حريق كبير اندلع في مبنى سكني وتجاري في محلة التل في طرابلس.

وكان الحريق قد شبّ في مولدات للطاقة الكهربائية وخزانات للمازوت، وامتدّ ليطال حضانة في الطبقة الأرضية، وغرفة الناطور، ومتجرًا لبيع اللوازم المنزلية في الطبقة الأولى، ومكاتب شركة لبيع ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها، وعيادات خارجية في الطبقة الثانية، ومختبرًا للأسنان في الطبقة الثالثة، وغرفة نوم في إحدى الشقق في الطبقة الرابعة.
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بالتوازي، عمل العناصر على إخلاء المبنى المؤلف من 12 طبقة من قاطنيه، كما نُفّذت عمليات تبريد دقيقة لضمان سلامة المبنى والمباني المحيطة.
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