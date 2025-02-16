اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول

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أشارت "اليونيفيل" اليوم الأحد إلى أنَّ "نحث أهالي جنوب لبنان على الالتزام بتعليمات الجيش اللبناني، ونحث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من جنوب لبنان كما ونحث الجيش على الانتشار".وفي تصريح لـ "الحدث"، رحّبت "اليونيفيل"، "بأي مبادرة تفضي لتطبيق القرار 1701".وأضافت "اليونيفيل"، "وجود الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بما فيه النقاط الـ 5 هو انتهاك للاتفاق، استمرار الوجود الإسرائيلي جنوب لبنان ومخازن أسلحة حزب الله انتهاك لـ 1701".وتابعت، "هجوم أنصار حزب الله على قافلتنا في بيروت غير مقبول".