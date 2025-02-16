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لبنان

الحجار في خلال لقائه نظيره السعودي: نتطلع إلى دعم أشقّائنا العرب

Lebanon 24
16-02-2025 | 15:21
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شدد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار خلال لقائه وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، على حرص لبنان الدائم على علاقته الثابتة والتاريخية مع الاشقاء العرب لاسيما المملكة العربية السعودية، معرباً خلال اللقاء الذي جمعهما في تونس عن تطلع لبنان إلى دعم أشقّائه العرب.
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هذا وجرى التأكيد خلال اللقاء الذي جمع الوزير الحجّار بوزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي على ضرورة مواصلة التعاون الأمني بين البلدين.
وخلال لقائه وزير الداخلية التونسي خالد النوري أمل الوزير الحجار استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وكان قد استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في قصر قرطاج وزراء الداخلية العرب المشاركين في المجلس، بحيث نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الجمهورية جوزاف عون للرئيس سعيد وللشعب التونسي الشقيق الذي تربطه مع الشعب اللبناني أواصر العلاقات الاخوية المتينة، بدوره تمنى الرئيس سعيد نقل تحياته للرئيس عون.
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