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لبنان

من حولا.. الجيش الاسرائيلي أفرج عن مواطنين لبنانيين اختطفهما

Lebanon 24
16-02-2025 | 15:21
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أفرجت القوات الإسرائيلية عن كل من هايل قطيش وحسن حمود اللذين اختطفتهما ظهر اليوم من داخل بلدتهما حولا وأجبرتهما على العودة سيرا على الأقدام الى مدخل البلدة الغربي حيث يتواجد الجيش اللبناني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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