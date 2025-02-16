نديم الجميل: الدولة هي الملجأ الوحيد للبيئة الشيعية وللبنانيين

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كتب النائب نديم الجميل عبر منصة "اكس": "إعادة الإعمار مسؤولية من اغتصب سيادة الدولة وجرّ البلاد إلى الحروب خدمة لأجندة خارجية.الدولة تعوّض عندما تكون صاحبة قرار السلم والحرب، أما من يخوض الحروب متوهماً تدمير إسرائيل دون حساب العواقب، فهو وحده يتحمّل المسؤولية.إذا قبلنا بدعم التعويض وإعادة الإعمار، فذلك فقط للتأكيد أن الدولة هي الملجأ الوحيد للبيئة الشيعية وللبنانيين، وليس الميليشيا التي قادتهم إلى الدمار والموت".