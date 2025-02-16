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لبنان
بداية "غير مشجعة" بين الحزب والحكومة
Lebanon 24
16-02-2025
|
22:36
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قبل منع الطائرة الايرانية من التوجه الى بيروت، لم تكن الاشارات السياسية تسير بوئام تام بين الرئيس نواف سلام و"حزب الله" ورغم كل ما حصل على طريق المطار لم يصل الاخير الى التوجه نحو عدم منح الحكومة الثقة ولو انه ينتظر حصيلة البيان الوزاري.
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وكتب رضوان عقيل في " النهار": يعتقد الحزب ان البداية "غير مشجعة" حتى الان من طرف الحكومة على اساس ان ردة الفعل التي حصلت من منظاره لا تتلاقي مع الحصار المطبق على الحزب وجمهوره مع تجديد رفضه الاعتداء على "اليونيفيل" في اي مكان. ويوجه جملة من الانتقادات حيال كيفية "التعاطي القاسي" مع المتظاهرين وانه ليس من الضرورة ان تصل الامور الى هذه الدرجة من السخونة والتضييق على لبنانيين يرفضون ما تقدم عليه اسرائيل ومن خلفها اميركا بمنع الطيران الايراني من المجيء الى لبنان تحت حجة انها تنقل اموالا للحزب وانه يقوم على انفاقها في صفوف بيئته بعد كل اثقال ارتدادات الحرب الاسرائيلية عليه وعلى كل البلد.
ويقول قريبون من الحزب في معرض الملاحظات التي يقدمها حيال سلام، انه كان من الاسلم لو تشاور معه حيال كيفية التعامل مع منع الطائرة من التوجه الى لبنان. وان المطلوب عدم تعريض لبنان للابتزاز من الخارج رغم كل الضغوط التي يتعرض لها وتبدأ من تشبث اسرائيل ببقائها في 5 نقاط استراتيجية في الجنوب على مرتفعات تمتد من الناقورة الى تخوم مزارع شبعا. ولا يفصل الحزب كل ما يحصل على حدود السلسلة الشرقية مع سوريا وان تطوراتها ابعد من مسألة التهريب لعصابات تنشط في المخدرات او غيرها.
ويعرف الحزب انه ليس من مصلحته فتح اي ازمات مع رئاستي الجمهورية والحكومة في توقيت لا توفر فيه اسرائيل اي نافذة للتضييق عليه وعلى وجمهوره وعدم توقفها عن فتح مساحات للاضطراب الداخلي بين الافرقاء. ويذكر الحزب كل الداخل بما ادلت به الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس من على منبر القصر الجمهوري. ولا ينفك عن التوقف عند بيئة الحزب والشارع الشيعي الملتهب والجريح الذي لم يستطع اهله العودة الى بلداتهم المنكوبة. وفي رأي الحزب على الحكومة وكل المعنيين تدارك كل المخططات الاسرائيلية وتجاوز التعقيدات وان الابواب ليست مقفلة مع الرئيسين جوزف عون وسلام وان من مصلحة الجميع السير بسياسة التوازن والحكمة.
وما يدور في حلقة القيادة الضيقة لدى الحزب انه على المسؤولين المعنيبن ان يعرفوا حقيقة مكون "لم يستطع الى اليوم انتشال اشلاء الشهداء من عسكريين ومدنيين في اكثر من بلدة في الجنوب. وان هذا المجتمع الجريح المستهدف لا يجب ان يتم التعامل معه بهذه الطريقة ولنفترض ان غوغائيين قطعوا الطريق او استهدفوا سيارة لليونيفيل ونحن نرفض هذا الامر، هل من المنطق استعمال ردة الفعل من الجيش وبهذه الدرجة من العنف".
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