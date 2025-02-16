16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حرية التعبير وجهة نظر"...تغييريّو الأمس موالو اليوم
Lebanon 24
16-02-2025
|
22:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": منذ الساعات الأولى من احتجاجات 17 تشرين 2019، ولثلاثة أشهر متواصلة، قطع المتظاهرون طرقات البلد من حدوده إلى حدوده، تحت شعار «قدسية حرية التعبير». صباحاً ومساءً، مُنعت السيارات من المرور على الأوتوستراداتوالطرقات العامة، ومن ضمنها طريق المطار، وتلك التي تربط المناطق بعضها ببعض وبالعاصمة. وكان المحتجون يعتبرون أنّهم يضحّون بوقتهم ويتركون مصالحهم ويعرّضون أنفسهم لخطر المواجهة مع «قوات حفظ أمن النظام»، كما جرت تسميتها، أي الأجهزة الأمنية والعسكرية، دفاعاً عن حقوقٍ تخص المجتمع ككل. وكانوا يطلبون من المتذمّرين العالقين في سياراتهم الانضمام إليهم في الضغط على السلطة السياسية لانتزاع تلك الحقوق والمطالب. مؤيدو «العنف الثوري» من ناشطين سياسيين وحقوقيين، ونواب «تغيير» حاليين كانوا منخرطين في ساحات الانتفاضة، انقلبوا على أنفسهم اليوم، مندّدين بقطع طريق المطار لساعات قليلة على مدى ثلاثة أيامٍ. ليس الأمر مفاجئاً، فهؤلاء من صنفٍ يهوى استخدام الخطاب الحقوقي بطريقة أدواتية. يتلطى خلفه إذا كان يصبّ في مصلحته، ويقفز فوقه متخطّياً خطابات الحرية والتعبير والحقوق، إذا كان يخدم خصمه السياسي. بعض من دعموا وموّلوا خيماً في ساحة الشهداء لأكثر من سنة، «ينهارون» اليوم أمام مشهد قطع طريق المطار. النفاق الطافح إلى السطح بوقاحة، دفع بمن ردّد عبارة «عسكر على مين» بوجه عناصر الجيش وقوى الأمن، إلى «تأليه» المؤسسة العسكرية والتعبير عن رفضه للتعرّض للجيش. بينما كان أول إنجازات «التشرينيين» أنهم كسروا «التابوهات» والهالات المقدّسة حول المؤسسة العسكرية والرئاسات الثلاث والزعماء السياسيين، عادوا ليمتعضوا من توجيه متظاهري طريق المطار سهام الاتهام والمسؤولية بشأن أزمة الطيران الإيراني إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام. فمعارضو الأمس، أصبحوا جزءاً من الحكم. وبات لنواف سلام مطبّلون مدافعون كما كان لسعد الحريري مناصرون إبان انتفاضة تشرين، وكما كان أيضاً لرئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون مناصرون عارضوا التعرّض لمقام الرئاسة ولشخص الرئيس، فوصفهم «التغييريون القدامى» بـ«غنم الأحزاب».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
05:25 | 2025-02-16
16/02/2025 05:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
04:09 | 2025-02-16
16/02/2025 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
03:15 | 2025-02-16
16/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
10:21 | 2025-02-16
16/02/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مرشّحة لتولي إحدى الحقائب.. فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً تكشف سبب رفضها بأنّ تكون وزيرة
Lebanon 24
كانت مرشّحة لتولي إحدى الحقائب.. فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً تكشف سبب رفضها بأنّ تكون وزيرة
07:27 | 2025-02-16
16/02/2025 07:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-02-17
تعدد اجنحة داخل "الحزب" وهذا ما جرى السبت
01:24 | 2025-02-17
قبيسي: الحكومة مسؤولة عن حماية أهلنا في الجنوب
01:15 | 2025-02-17
لا تصعيد ولكن "الحزب" لن يقبل
01:00 | 2025-02-17
البيان الوزاري يؤكد حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال..ميقاتي: أملنا كبير بعهد عون وندعو الجميع لدعمه
00:11 | 2025-02-17
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
23:00 | 2025-02-16
هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند "المقاومة"
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 08:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 08:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 08:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24