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لبنان
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
17-02-2025
|
00:11
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ذكرت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" عبر حسابها على "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع العاصفة الثلجية "رنيم"، التي ستكون الأقوى منذ سنوات عديدة، خاصةً مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن تلامس الثلوج ارتفاع 0 متر على السواحل اللبنانية، مصحوبةً بموجة صقيع قوية وقاسية جدًا بعد انتهاء العاصفة.
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وستبدأ العاصفة "رنيم" اعتبارًا من ليل يوم الأربعاء 19 شباط، وستستمر لأيام عدة.
ومن المتوقع انحدار جبهة قطبية عنيفة وضخمة وشديدة البرودة ستسبب بانخفاض كبير بدرجات الحرارة وهذه البرودة سوف تكون استثنائية لاستمرارها لأكثر من أسبوع، بحسب الصفحة.
وكان لبنان شهد العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام "أسيل" في بداية شهر شباط الحالي.
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