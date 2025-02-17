Advertisement

لبنان

لا تصعيد ولكن "الحزب" لن يقبل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-02-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1321565-638753770147021637.jpg
Doc-P-1321565-638753770147021637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتخذ "الثنائي الشيعي" قرارا حاسما بعدم الذهاب الى التصعيد في وجه حكومة نواف سلام خلال الايام المقبلة خصوصا ان هناك نوعا من التفاوض بين الطرفين في ما يخص ملف قدوم الطائرات الايرانية الى لبنان.
وتقول مصادر معنية" إن التحدي الاول هو القرار الذي سيتخذ في شأن الطائرات الايرانية بعد انسحاب اسرائيل من لبنان، بمعنى انه بعد الثامن عشر من الجاري، لا يمكن ان تكون لاسرائيل اي قدرة على التحرك بحرية وعليه لا يمكنها تهديد المطار".
Advertisement
وتؤكد المصادر "ان الثنائي لن يقبل بوقف الرحلات من مطارات ايران الى لبنان او العكس بهذه البساطة وقد يذهب الى التصعيد في الشارع خلال المرحلة المقبلة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-02-17
01:24 | 2025-02-17
01:00 | 2025-02-17
00:11 | 2025-02-17
23:00 | 2025-02-16
22:59 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24