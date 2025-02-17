لا تصعيد ولكن "الحزب" لن يقبل

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اتخذ "الثنائي الشيعي" قرارا حاسما بعدم الذهاب الى التصعيد في وجه حكومة نواف سلام خلال الايام المقبلة خصوصا ان هناك نوعا من التفاوض بين الطرفين في ما يخص ملف قدوم الطائرات الايرانية الى لبنان.وتقول مصادر معنية" إن التحدي الاول هو القرار الذي سيتخذ في شأن الطائرات الايرانية بعد انسحاب اسرائيل من لبنان، بمعنى انه بعد الثامن عشر من الجاري، لا يمكن ان تكون لاسرائيل اي قدرة على التحرك بحرية وعليه لا يمكنها تهديد المطار".وتؤكد المصادر "ان الثنائي لن يقبل بوقف الرحلات من مطارات ايران الى لبنان او العكس بهذه البساطة وقد يذهب الى التصعيد في الشارع خلال المرحلة المقبلة".