"التيار" مسرور و "لن يجرؤ"

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في الوقت الذي بدأ فيه "التيار الوطني الحر" مبكرا معارضة حكومة نواف سلام وعهد الرئيس جوزيف عون، وقد يكون الطرف الاكثر شراسة في هذه المعارضة، الا انه ايضا يقف في مواجهة "حزب الله".وبحسب مصادر مطلعة فإن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "ضايع" ولا يستطيع الذهاب بعيدا بدعم الحزب الذي يواجه السياسة الاميركية، لذلك فهو يستمر في مهاجمته.وترى المصادر ان "التيار" مسرور بالمعركة الحاصلة بين "الثنائي" والعهد والحكومة، بل ويؤيد عمليا موقف "الثنائي" لكنه لا يجرؤ على اعلان ذلك لاسباب شعبوية وسياسية.