المدير العام لـهيئة "أوجيرو" عماد كريدية استقبل وفد "إرادة"

زار وفد "إرادة" برئاسة عبد السميع الشريف المدير العام لـهيئة " أوجيرو " عماد كريدية في مكتبه، وشكر له جهوده في حسن تسيير خدمات الاتصالات للمواطنين على الأراضي كافة وخصوصا خلال فترة العدوان.



قّدم الوفد لكريدية درع" أصدقاء ارادة" تقديراً لدوره في مواجهة التحديات. بدوره شكر كريدية لـ " إرادة" لفتتها وأثنى على "دورها في خدمة المجتمع وتنميته".

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