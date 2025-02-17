عزام: المولدات الموزعة بين الأحياء قنابل موقوتة

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أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام في بيان، الى ان "الحريق في مدينة طرابلس الناتج عن المولدات الكهربائية، هو نتيجة طبيعية لتوزّع أكثر من 13.500 مولد كهربائي في لبنان تزيد قدرة انتاجها عن 180 KVA ، يوجد منها 5.500 مولد تعمل بموجب اشتراكات موزعة في المدن و القرى اللبنانية وهي بمعظمها متهالكة تم استيرادها مستعملة من الخارج، و يتم استخدامها بساعات تزيد عن طاقتها الاستيعابية وموزعة بين الاحياء ضمن معايير لا تستوفي الحد الادنى من شروط السلامة العامة".وقال:"كل هذه العوامل تحول هذه المولدات و خزانات المازوت المجاورة لها الى قنابل موقوتة بين الأحياء، مهددة حياة آلاف المواطنين اللبنانين، لكن يبقى السؤال الأساسي أين البنية التحتية الكهربائية العامة و معامل الدولو التي تم الانفاق عليها أكثر من 40 مليار دولار؟".تابع:"والسؤال الآن موجه الى رئيس الحكومة كونه قاض قبل ان يكون رئيس وزراء، ألم يحن الوقت الى فتح هذا الملف أمام الرأي العام تجانسا مع خطاب القسم و الوعود التي أطلقتها بما يتعلق بالمحاسبة والشفافية و الحوكمة الرشيدة ابان توليك رئاسة الحكومة؟".ختم:"ان لم تبدأ الحكومة بالتحقيق بما حصل من هدر ليس فقط ضمن وزارة الطاقة لا بل بكامل الوزارات التي استنزفت أموال الشعب اللبناني، تبقى كل الخطابات والمواقف والبيان الوزاري المنتظر حبرا على ورق".