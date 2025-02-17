Advertisement

لبنان

عزام: المولدات الموزعة بين الأحياء قنابل موقوتة

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1321593-638753808007615597.png
Doc-P-1321593-638753808007615597.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام في بيان، الى ان "الحريق في مدينة طرابلس الناتج عن المولدات الكهربائية، هو نتيجة طبيعية لتوزّع أكثر من 13.500 مولد كهربائي في لبنان تزيد قدرة انتاجها عن 180 KVA ، يوجد منها 5.500 مولد تعمل بموجب اشتراكات موزعة في المدن و القرى اللبنانية وهي بمعظمها متهالكة تم استيرادها مستعملة من الخارج، و يتم استخدامها بساعات تزيد عن طاقتها الاستيعابية وموزعة بين الاحياء ضمن معايير لا تستوفي الحد الادنى من شروط السلامة العامة".
Advertisement

وقال:"كل هذه العوامل تحول هذه المولدات و خزانات المازوت المجاورة لها الى قنابل موقوتة بين الأحياء، مهددة حياة آلاف المواطنين اللبنانين، لكن يبقى السؤال الأساسي أين البنية التحتية الكهربائية العامة و معامل الدولو التي تم الانفاق عليها أكثر من 40 مليار دولار؟".

 تابع:"والسؤال الآن موجه الى رئيس الحكومة كونه قاض قبل ان يكون رئيس وزراء، ألم يحن الوقت الى فتح هذا الملف أمام الرأي العام تجانسا مع خطاب القسم و الوعود التي أطلقتها بما يتعلق بالمحاسبة والشفافية و الحوكمة الرشيدة ابان توليك رئاسة الحكومة؟".

ختم:"ان لم تبدأ الحكومة بالتحقيق بما حصل من هدر ليس فقط ضمن وزارة الطاقة لا بل بكامل الوزارات التي استنزفت أموال الشعب اللبناني، تبقى كل الخطابات والمواقف والبيان الوزاري المنتظر حبرا على ورق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-02-17
04:15 | 2025-02-17
04:02 | 2025-02-17
04:02 | 2025-02-17
04:00 | 2025-02-17
03:56 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24