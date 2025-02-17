فتح بعض الطرقات في منطقة المفيلحة غرب ميس الجبل

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يقوم عناصر من الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) بفتح بعض الطرقات وتسهيلها في منطقة المفيلحة غرب البلدة، تمهيداً لدخول الجيش اللبناني وفرق الهندسة والانتشار في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يذكر ان العدو الاسرائيلي ما زال متواجداً في الاحياء الداخلية للبلدة.