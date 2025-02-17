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لبنان

من إيران.. وفد رفيع المستوى سيشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:49
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أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى سيشارك في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. 
 
وكان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 شباط 2025.
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