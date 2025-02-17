من إيران.. وفد رفيع المستوى سيشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى سيشارك في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وكان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 شباط 2025.