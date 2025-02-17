جريحان بانقلاب شاحنة على طريق الريحان ـ العيشية

أدى انقلاب شاحنة على طريق الريحان ـ العيشية الى سقوط جريحين عملت فرق الدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية على نقلهما الى المستشفى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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