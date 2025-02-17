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لبنان

جريحان بانقلاب شاحنة على طريق الريحان ـ العيشية

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:25
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أدى انقلاب شاحنة على طريق  الريحان ـ العيشية الى سقوط جريحين عملت فرق الدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية على نقلهما الى المستشفى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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