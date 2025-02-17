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لبنان

الرئيس عون: نتابع الاتّصالات لدفع إسرائيل إلى التزام الاتّفاق

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:25
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قال رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:" نُتابع الاتّصالات على مختلف المستويات لدفعِ إسرائيل إلى  التزام الاتّفاقِ والانسحاب في الموعد المحدّد، وإعادة الأسرى. وعلى رُعاة الاتّفاقِ أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في مساعدتنا".
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أضاف: "اللبناني في الخارجِ يُبدِع، فلماذا لا يكون كذلك في وطنه، حيث الاختلاف في الرأي مقدَّس، بينما الخلاف مُضرّ".

واكد ان "لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد، ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجيّ".
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