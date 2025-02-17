الرئيس سلام يقدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زار رئيس الحكومة نواف سلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان صباح اليوم حيث عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي كلود كرم والتقى الأعضاء.

ثم قدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح، بمناسبة استلامه مهامه كرئيس لمجلس الوزراء.

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