Advertisement

لبنان

الرئيس سلام يقدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1321649-638753866060466365.jpg
Doc-P-1321649-638753866060466365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس الحكومة نواف سلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان صباح اليوم حيث عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي كلود كرم والتقى الأعضاء.
ثم قدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح، بمناسبة استلامه مهامه كرئيس لمجلس الوزراء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لرئيس وقضاة النيابة العامة المالية: أنا الدرع الأول لكم ودوركم أساسي في مكافحة الفساد فلا تخضعوا لأي ضغوطات او تدخلات من أي جهة أتت
lebanon 24
17/02/2025 13:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: ندعو جميع الاطراف الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب
lebanon 24
17/02/2025 13:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
17/02/2025 13:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: عازمون على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية
lebanon 24
17/02/2025 13:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس

تصريحه

الذمة

المالية

والمصالح

الهيئة

الوطنية

لمكافحة

الفساد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:43 | 2025-02-17
06:31 | 2025-02-17
06:12 | 2025-02-17
06:01 | 2025-02-17
06:00 | 2025-02-17
05:52 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24