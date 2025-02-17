عقيص: لحماية مطار بيروت وإنشاء مطار آخر

كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس": "الاثنان معاً: حماية مطار بيروت وطريقه وتحريره من العبث واخضاعه للقانون. إنشاء مطار آخر في أي بقعة لبنانية تكون الأنسب تقنياً واقتصادياً، بعيدا من المزايدات المناطقية".

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