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لبنان

عقيص: لحماية مطار بيروت وإنشاء مطار آخر

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:50
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كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس": "الاثنان معاً: حماية مطار بيروت وطريقه وتحريره من العبث واخضاعه للقانون. إنشاء مطار آخر في أي بقعة لبنانية تكون الأنسب تقنياً واقتصادياً، بعيدا من المزايدات المناطقية".
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