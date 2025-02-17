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لبنان

أيوب دانت الاعتداء على نصب رئيس الجمهورية في الجرمق - العيشية

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:56
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كتبت النائبة غادة ايوب عبر منصة "اكس" "إن الاعتداء على نصب الرئيس ‎جوزاف عون في منطقة الجرمق - العيشية في قضاء ‎جزين، وكتابة شعار حزب الله واسم السيد نصرالله على هذا النصب، هو عمل مدان بكل المقاييس ويشكل اعتداءً على رمز من رموز وحدة لبنان وحامي الدستور. هذا الفعل لا يمكن السكوت عليه، وعلى القوى الأمنية والأجهزة المعنية التحرك بسرعة لضبط الفاعلين ومحاسبتهم بما يتناسب مع حجم الجريمة التي تطال قيم لبنان وثوابته".
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وختمت: "الله يحمي ‎لبنان من العابثين بأمنه ومن الذين يتجرأون على العبث بأمنه، والذين يسعون لتقويض استقراره وتهديد سلمه".
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