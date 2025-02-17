أزمة الرحلات الجوية بين رجي وعراقجي

أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى محادثات "جيدة" مع نظيره اللبناني يوسف رجي حول أزمة الرحلات الجوية بين البلدين.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات تناولت أهمية مواصلة التعاون الثنائي في هذا المجال، مشددة على ضرورة عدم السماح بتدخل أي طرف ثالث في العلاقات بين إيران ولبنان.
وكانت الوكالة الإيرانية للأنباء قد نقلت عن رئيس منظمة الطيران المدني في إيران حسين بورفرزانه، يوم أمس الأحد، أن مسؤولين في سلطات الطيران في لبنان أبلغوا طهران بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء 18 شباط.