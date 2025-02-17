الحريري استقبل وزير الاعلام

استقبل الرئيس الحريري وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، في حضور السيدة بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود، وبحث معه في التطورات.



وأوضح مرقص أن الزيارة تأتي في اطار جولاته على المرجعيات السياسية والروحية.

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