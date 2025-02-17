بشأن العودة.. بيان لبلدية مركبا الى الاهالي

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اصدرت بلدية مركبا بيانا الى الاهالي جاء فيه: "مع اقتراب العودة إلى بلدتنا العزيزة نأمل الإطلاع على الأمور الآتية والتعاون بشأنها لما فيه مصلحة جميع أبناء البلدة:١- الطريق الوحيدة التي ستعتمد لدخول البلدة والخروج منها هي طريق بني حيان حصرا، وسوف يتم إغلاق باقي المنافذ.٢- منعا من دخول الأغيار إلى الأملاك الخاصة نأمل من ذوي البيوت والمباني المتضررة أن يقوموا باجراء ما يلزم للحفاظ على ممتلكاتهم قبل مغادرة القرية.٣- يمنع دخول سيارات جمع الخردة والمعادن إلى البلدة مطلقا.٤- إذا أراد أحد من أبناء البلدة إخراج شيء من املاكه عبر الغير من أصحاب وسائل النقل، فلا بد له من التنسيق مع البلدية والحصول على اذن خطي للناقل لتمكينه من نقل أية ممتلكات؛ وذلك للحد من عمليات النهب المحتملة.٥- لن يسمح بدخول البلدة لغير اللبنانيين حاليا.٦- الأولوية في الافادة من المنازل لأبناء البلدة. اعارة أو تأجيرا.٧- أي استقدام لعامل أجنبي لزوم العمل لدى أي من أبناء البلدة في الوقت الحالي يحتاج لأن تكون إقامته شرعية. ويجب على من يستقدمه اصطحابه لتسجيله لدى البلدية، وجلب نسخة عن مستندات اقامته القانونية لدى البلدية.٨- من يقود دراجة أو سيارة أو آلية من العمال الأجانب عليه اقتناء رخص القيادة اللازمة".ختم البيان:"إن كل مواطن يدخل املاك الغير دون وجودهم هو موضع شبهة، لذا، بحال رغب أحدكم تكليف أحد للقيام بمهام عنه في أملاكه أن تسليمه تفويضا خطيا موقعا من المالك، ومذيلا برقم هاتفه، منعا من أي ريبة بالمكلف. تبقى المسؤولية عن الأملاك التي لا يتفضل أصحابها بصيانتها من التلف أو السرقة عليهم. نرجو تعاونكم بحال العودة. نأمل أن تكون أقرب وقت. تقبل الله أعمالكم شكر سعيكم وصبركم وحفظكم من كل مكروه".