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لبنان

خلف: تعطيل عمل الصليب الاحمر الدولي جريمة ضد الإنسانية

Lebanon 24
17-02-2025 | 04:57
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رأى النائب ‏ ملحم خلف، في بيان، ‏ان "تمادي العدو الاسرائيلي في خرق المواثيق الدولية والقرارات الدولية والقوانين الدولية الانسانية واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين في النزاعات المسلحة، لم يعد بحاجة الى توثيق".
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وقال:"إلا أن تعطيل عمل الصليب الاحمر الدولي ومنعه من القيام بمهامه وفق ما كرسته اتفاقيات جنيف، هو جريمة ضد الإنسانية لا بل جريمة حرب تضاف الى جرائم محاصرة المدنيين، ومنع اي جهة من اخراجهم من مكان محاصرتهم، ومنع سحب جثث من تحت الأنقاض ومن بينها عدد كبير من جثث الأطفال الذي لا ذنب لهم إلا أنهم ولدوا في هذه البقعة من العالم، هو امر مدان باسم القانون وباسم الاخلاق وباسم الانسانية".

‏وختم:"منذ البارحة، يحاصر العدو الاسرائيلي في بلدة حولا عائلة لبنانية مدنية مؤلفة من أب وأم وطفليهما البالغين من العمر ٣ سنوات و٦ سنوات، وهو يمنع الصليب الاحمر من إخراجهم ومن سحب جثة السيدة التي ارداها العدو. ‏إنني ومن موقعي كنائب عن الأمة، اناشد رئيس الجمهورية جوزف عون  ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف الرجي التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة".
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