18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الناعمة
Lebanon 24
17-02-2025
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 17 / 2 / 2025، ما بين الساعة12.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة - الشوف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك
17/02/2025 13:46:36
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة كفركلا
17/02/2025 13:46:36
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير نفّذه الجيش الاسرائيلي في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل
Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير نفّذه الجيش الاسرائيلي في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل
17/02/2025 13:46:36
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفجير ذخائر" في الجنوب.. بيان من الجيش
Lebanon 24
"تفجير ذخائر" في الجنوب.. بيان من الجيش
17/02/2025 13:46:36
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
تفجير
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت مرشّحة لتولي إحدى الحقائب.. فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً تكشف سبب رفضها بأنّ تكون وزيرة
Lebanon 24
كانت مرشّحة لتولي إحدى الحقائب.. فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً تكشف سبب رفضها بأنّ تكون وزيرة
07:27 | 2025-02-16
16/02/2025 07:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
00:11 | 2025-02-17
17/02/2025 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
10:21 | 2025-02-16
16/02/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة مع زوجها بعيد الحبّ (صور)
Lebanon 24
على متن يخت... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة مع زوجها بعيد الحبّ (صور)
10:03 | 2025-02-16
16/02/2025 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة
Lebanon 24
دهسهما وفر الى جهة مجهولة.. هذا ما جرى فجراً في الجميزة
16:32 | 2025-02-16
16/02/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:43 | 2025-02-17
"مش طايق حالو"... بو عاصي: الله يستر ما يهجم الشيخ نعيم على ايران
06:31 | 2025-02-17
أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على غارة صيدا.. هذا ما أعلنه
06:12 | 2025-02-17
الحريري التقى الجميّل في بيت الوسط
06:01 | 2025-02-17
"قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار".. رسامني استقبل وفداً من البنك الدولي
06:00 | 2025-02-17
هل يخلع نواف سلام ثوب القضاء ويرتدي ثوب المحاماة؟!
05:52 | 2025-02-17
الراعي: يد الرَّبّ يسوع المسيح وقديسي لبنان كانت تمنعه من السقوط
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24