الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الناعمة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 17 / 2 / 2025، ما بين الساعة12.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة - الشوف".

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