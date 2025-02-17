مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)

أفادت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما، إنّ "الغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان استهدفت قيادياً في "حماس".

توازيّاً، أشارت مندوبة "لبنان 24" أنّ المُستهدف في صيدا هو المسؤول العسكريّ في "حماس" محمد شاهين".

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وفي هذا السياق، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ "محمد شاهين إسم غير معروف للجمهور الإسرائيلي، وهو أحد المقربين من دائرة صالح العاروري التي تعمل في لبنان".

أما صحيفة "جيروزاليم بوست"، فنقلت عن عن مسؤول إسرائيليّ قوله إنّ "القيادي في حماس المستهدف كان يُخطط لشنّ هجوم ضدّ الإسرائيليين".