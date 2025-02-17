Advertisement

لبنان

مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)

Lebanon 24
17-02-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1321692-638753906221739103.jpg
Doc-P-1321692-638753906221739103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
 
 
أفادت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما، إنّ "الغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان استهدفت قيادياً في "حماس".
 
 
توازيّاً، أشارت مندوبة "لبنان 24" أنّ المُستهدف في صيدا هو المسؤول العسكريّ في "حماس" محمد شاهين".
Advertisement
 
 
وفي هذا السياق، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ "محمد شاهين إسم غير معروف للجمهور الإسرائيلي، وهو أحد المقربين من دائرة صالح العاروري التي تعمل في لبنان".
 
 
أما صحيفة "جيروزاليم بوست"، فنقلت عن عن مسؤول إسرائيليّ قوله إنّ "القيادي في حماس المستهدف كان يُخطط لشنّ هجوم ضدّ الإسرائيليين".
 
وكان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن" غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد".

 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:34 | 2025-02-17
08:26 | 2025-02-17
08:20 | 2025-02-17
08:00 | 2025-02-17
07:54 | 2025-02-17
07:51 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24