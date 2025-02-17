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لبنان

بالصور... الإعتداء على نصب لرئيس الجمهوريّة في الجرمق - العيشية

Lebanon 24
17-02-2025 | 05:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أقدموا على الإعتداء على نصب لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون في الجرمق - العيشية.
 
 
وقام المعتدون بتدوين عبارات سياسيّة على النصب.
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ العماد عون هو من بلدة العيشية.
 
وكتبت في هذا السياق النائبة غادة ايوب عبر حسابها على "اكس": "إن الاعتداء  على نصب الرئيس جوزاف  عون في منطقة الجرمق - العيشية في قضاء #جزين، وكتابة شعار حزب الله واسم السيد نصرالله على هذا النصب، هو عمل مدان بكل المقاييس ويشكل اعتداءً على رمز من رموز وحدة لبنان وحامي الدستور. هذا الفعل لا يمكن السكوت عنه، وعلى القوى الأمنية والأجهزة المعنية التحرك بسرعة لضبط الفاعلين ومحاسبتهم بما يتناسب مع حجم الجريمة التي تطال قيم لبنان وثوابته.
الله يحمي لبنان من العابثين بأمنه ومن الذين يتجرأون على العبث بأمنه، والذين يسعون لتقويض استقراره وتهديد سلمه".
 
بدوره، استنكر مختار بلدة الجرمق فارس خطّار  التّعدّي على نُصب رئيس الجمهورية جوزاف عون ليلاً على يد مجهولين، معتبراً "هذه الأعمال غير مسؤولة في هذا الوقت الواجب علينا جميعاً أن نتحدَ فيه من أجل عودة جميع الجنوبيين إلى قراهم"، داعياً إلى "تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر".

وأكد في بيان أنّ "هذا الاعتداء هو اعتداءٌ على الدولة"، مشيرا الى أنّ "هذا الشارع لم يُسمَّ باسم قائد الجيش جوزاف عون إلا بقرار من المجلس البلدي ومشاركة المختار والأهالي وموافقة وزارة الداخلية على ذلك".

ودعا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى كشف المعتدين"، مطالباً "مرجعيات حزب الله الى التنبّه إلى هذه الأمور لأنها لا تصبّ في مصلحة الحزب".
 
 
 
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