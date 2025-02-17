بشأن تشييع نصرالله... ملحم طوق ينفي صدور هذا البيان عنه

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بياناً مفاده بان النائب ملحم جبران طوق وجه نداء للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام ووزيري الدفاع والداخلية يدعوهم فيه الى تحمل مسؤولياتهم ومنع أي تهديد للاستقرار والأمن في العاصمة بيروت في 23 شباط .

Advertisement

ووفق ما تمّ تداوله، فقد دعا طوق نواب بيروت والفاعليات السياسية في العاصمة، الى نقل مراسم تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من المدينة الرياضية الى مكان آخر في الضاحية الجنوبية تفاديا لأي انفلات أمني .



فريق "فاكت تشك ليبانون" في وزارة الاعلام وبعد الاتصال بالمكتب الاعلامي للنائب ملحم طوق نفى نفيا قاطعا ان يكون البيان صادرا عنه، وطلب عدم تبني اي خبر لا يصدر عن الموقع الرسمي التابع للنائب ملحم طوق. (الوكالة الوطنية)



