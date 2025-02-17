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لبنان

هذه صورة القيادي المُستهدف في "غارة صيدا"

Lebanon 24
17-02-2025 | 05:38
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حصل "لبنان 24" على صورة للقياديّ العسكريّ في "حماس" محمد شاهين، الذي استهدفته إسرائيل في مدينة صيدا.
 
 
وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "شاهين كان يُخطط لشنّ هجوم ضدّ الإسرائيليين".
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