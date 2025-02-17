هذه صورة القيادي المُستهدف في "غارة صيدا"

حصل "لبنان 24" على صورة للقياديّ العسكريّ في "حماس" محمد شاهين، الذي استهدفته إسرائيل في مدينة صيدا.



Advertisement وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "شاهين كان يُخطط لشنّ هجوم ضدّ الإسرائيليين".