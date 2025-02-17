الحريري التقى الجميّل في بيت الوسط

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، حيث بحث معه آخر المستجدات، قبل أن ينضم إلى الإجتماع وفد كتائبي، ضم كل من النائب نديم الجميّل، النائب الياس حنكش، نائب رئيس الحزب الأول ميشال خوري، نائب رئيس الحزب الثاني برنارد جرباقة، الأمين العام سيرج داغر، عضو المكتب السياسي آلان حكيم، مستشار الرئيس ايلي ماروني، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود.

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