Advertisement

لبنان

الحريري التقى الجميّل في بيت الوسط

Lebanon 24
17-02-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1321719-638753948125792120.jpg
Doc-P-1321719-638753948125792120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، حيث بحث معه آخر المستجدات، قبل أن ينضم إلى الإجتماع وفد كتائبي، ضم كل من النائب نديم الجميّل، النائب الياس حنكش، نائب رئيس الحزب الأول ميشال خوري، نائب رئيس الحزب الثاني برنارد جرباقة، الأمين العام سيرج داغر، عضو المكتب السياسي آلان حكيم، مستشار الرئيس ايلي ماروني، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:34 | 2025-02-17
08:26 | 2025-02-17
08:20 | 2025-02-17
08:00 | 2025-02-17
07:54 | 2025-02-17
07:51 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24