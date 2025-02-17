"مش طايق حالو"... بو عاصي: الله يستر ما يهجم الشيخ نعيم على ايران

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس": الله يستر ما يهجم الشيخ نعيم على ايران. مش طايق حالو. بدو يهجم على الجيش والدرك والامن العام واليونيفيل وسوريا والسعودية واميركا... بذات الوقت. مش زامط إلا اسرائيل من يوم اللي اكتشف انو قدراتها كبيرة. الرب يلطف".

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