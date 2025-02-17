سلام استقبل سفراء اللجنة الخماسية.. موسى: ملتزمون بدعم لبنان

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بعد اللقاء قال السفير المصري:" هذا اول اجتماع للجنة الخماسية مع دولة الرئيس سلام ، وقد حرصنا ان يعقد هذا الاجتماع بعد تشكيل الحكومة، وإن شاء الله تشهد الساعات القادمة اقرار البيان الوزاري وصولا إلى منح الحكومة الثقة من قبل البرلمان" .

واشار موسى الى ان الفترة القادمة ستشهد الكثير من التحديات، وقد تناولنا مع دولته أمور كثيرة متعلقة بما هو قادم من ملفات وعلى راسها الإصلاح والإنقاذ، وهو مطلب الجميع ويسعى الى تحقيقه . استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا سفراء اللجنة الخماسية وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.بعد اللقاء قال السفير المصري:" هذا اول اجتماع للجنة الخماسية مع دولة الرئيس سلام ، وقد حرصنا ان يعقد هذا الاجتماع بعد تشكيل الحكومة، وإن شاء الله تشهد الساعات القادمة اقرار البيان الوزاري وصولا إلى منح الحكومة الثقة من قبل البرلمان" .واشار موسى الى ان الفترة القادمة ستشهد الكثير من التحديات، وقد تناولنا مع دولته أمور كثيرة متعلقة بما هو قادم من ملفات وعلى راسها الإصلاح والإنقاذ، وهو مطلب الجميع ويسعى الى تحقيقه .

وقال :"هناك الكثير من الملفات المتعلقة بالإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي واعادة الأعمار، وأيضا ملف لا يقل أهمية ويتصدر المشهد مع حلول موعد 18 شباط ، والمتعلق بالانسحاب الكامل لاسرائيل من الأراضي اللبنانية،وأكدنا على ضرورة ان يتم هذا الانسحاب في اسرع وقت، ونرجوا أن يكون هناك التزام من الطرف الإسرائيلي بهذا الأنسحاب ."

اضاف :" تحدثنا ايضا عن الملف الاقتصادي واعادة الإعمار، و أشار دولة الرئيس إلى الجهود الفرنسية الخاصة بعقد مؤتمر باريس لإعادة الأعمار في لبنان ، وهذا الأمر يبحث من قبل فرنسا بالتنسيق مع الشركاء، وسيتم في الايام القادمة تحديد الموعد المناسب لعقد هذا المؤتمر.، واكدنا التزام الخماسية بدعم لبنان وهي مستمرة في عملها كمنتدى لأصدقاء لبنان وهم كثر .





وردا على سؤال يتعلق بالضغط على قوات الاحتلال من أجل تنفيذ الاتفاق نؤكد وجود امرين مرفوضين تماما الأول ، الاعتداءات المتواصلة على لبنان، وهذا ما أشار اليه دولة الرئيس في حديثه معنا، وهذه الاعتداءات هي اعتداء على سيادة لبنان وترفع ايضا تكلفة إعادة الاعمار.

اما الأمر الثاني المرفوض ، فهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وبالتالي هناك التزام من الخماسية وأصدقاء لبنان للعمل على أنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن .





عمران ريزا



وكان الرئيس سلام استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ، ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا أليكو ،

بعد اللقاء اوضح ريزا ان البحث كان بناءً وعميقا، وتناول برامج التعاون والمساعدة المشتركة، اضافة الى مناقشة المواضيع المتعلقة ببرامج التعافي والتنمية. وكان الرئيس سلام استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ، ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا أليكو ،بعد اللقاء اوضح ريزا ان البحث كان بناءً وعميقا، وتناول برامج التعاون والمساعدة المشتركة، اضافة الى مناقشة المواضيع المتعلقة ببرامج التعافي والتنمية.







سفيرة سويسرا



واستقبل الرئيس سلام سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت في زيارة بروتوكولية، وهنات ويشلت الرئيس سلام بتشكيل الحكومة وتسلم مهامه. واستقبل الرئيس سلام سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت في زيارة بروتوكولية، وهنات ويشلت الرئيس سلام بتشكيل الحكومة وتسلم مهامه.