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لبنان

شركتا طيران تُلغيان رحلاتهما إلى لبنان في 23 شباط

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:10
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أعلنت شركتا airfrance و"طيران الإمارات" عن إلغاء رحلاتهما إلى لبنان في 23 شباط الحالي.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" سيقوم بتشييع الامينين العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في 23 شباط.
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