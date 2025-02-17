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لبنان

وزير الدفاع التقى قائد الجيش بالنيابة ومدير المخابرات

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:19
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التقى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده على رأس وفد من القيادة هنأه بتسلمه مهامه في وزارة الدفاع الوطني.
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية في البلاد ودور الجيش في عدم التهاون مع أي محاولة لزعزعة الإستقرار والسلم الأهلي في البلاد.  
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وزير الدفاع التقى مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي الذي هنأه على توليه مهامه في الوزارة، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية. وأكد الوزير منسى موقف لبنان الثّابت بضرورة إنسحاب القوّات الإسرائيليّة من أراضيه في الجنوب، ضمن المهلة المحددة بحلول 18 الحالي.
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