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لبنان

قائد الجيش عرض للاوضاع مع عبد المسيح

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:34
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 استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة النائب أديب عبد المسيح.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

 
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قائد

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