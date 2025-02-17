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لبنان

نقابة المهندسين دانت الاعتداء في صيدا

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:47
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دانت نقابة المهندسين في بيروت في بيان لها "الاعتداء الاسرائيلي السافر اليوم على باب مركز النقابة في مركز صيدا".

واذ طمأنت النقابة على سلامة جميع  الموظفين والمهندسين الموجودين في مركز صيدا، اكدت أن "العمل مستمر كالمعتاد بحيث لم تتأثر سير معاملات المهندسين بهذه الخروقات الدائمة التي ينتهجها العدو في تعكير صفو الامن في الجنوب".
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