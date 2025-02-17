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لبنان

بخاري إطلع من مي الخليل على نشاطات "بيروت ماراتون"

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:51
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إلتقى سفير المملكة العربية السعودية في بيروت الدكتور وليد البخاري في مقر السفارة بمنطقة بعبدا رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل ترافقها المديرة التنفيذية للجمعية ثريا بربير.

وجاءت الزيارة للتنويه بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والجهود التي يقوم بها السفير البخاري "في ترسيخ وتطوير هذه العلاقات والدينامية التي أظهرها من خلال عضويته في اللجنة الخماسية التي عملت وواكبت في سبيل إستقرار الوضع في لبنان" بحسب بيان صادر عن الجمعية.
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وأضاف البيان: "طغت على اللقاء أجواء الحفاوة السعودية من قبل البخاري الذي عبّر عن أرقى معاني التقدير والإعجاب تجاه جمعية بيروت ماراتون والدور الذي تقوم به الخليل في مجال تأكيد أهمية الرياضة وإشاعة مناخات السلام والفرح والتلاقي بين اللبنانيين من كل المناطق وتعزيز الوحدة الوطنية".

وتابع البخار عرضا مرئيا عن نشاطات الجمعية والتحضيرات لتنظيم سباق ماراتون بيروت الدولي ال20 والمقرر يوم الأحد 4 أيار 2025 تحت شعار : " تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان"، مبديا إعجابه بحرفية العمل التنظيمي وبلوغه مستويات لافتة متمنيا كل النجاح والتوفيق .

وشددت الخليل على "أهمية أن تكون هناك علاقات تعاون بين جمعية "بيروت ماراتون" والجهات الرياضية السعودية في مجال رياضة الركض". كما وجهت الدعوة الى السفير البخاري لحضور سباق الماراتون. وأملت مشاركة من قبل طاقم موظفي السفارة في السباق، وفي كل نشاطات الجمعية المقبلة وفي مقدمها سباق السيدات الذي يقام خلال شهر تشرين الثاني المقبل. ورد السفير البخاري شاكرا وقدم للخليل درعا الى الخليل بالمناسبة.
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