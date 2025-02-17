رسميّاً... "القسام" نعت محمد شاهين بعد استهدافه في صيدا

نعت "كتائب القسام" القياديّ العسكريّ محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء" من بلدة الفالوجة الفلسطينية المحتلة، بعدما استهدفته إسرائيل اليوم في مدينة صيدا، في جنوب لبنان.





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