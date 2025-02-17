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لبنان

رسميّاً... "القسام" نعت محمد شاهين بعد استهدافه في صيدا

Lebanon 24
17-02-2025 | 08:34
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نعت "كتائب القسام" القياديّ العسكريّ محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء" من بلدة الفالوجة الفلسطينية المحتلة، بعدما استهدفته إسرائيل اليوم في مدينة صيدا، في جنوب لبنان.
 
  
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