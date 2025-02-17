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لبنان

مع اقتراب وصول المنخفض الجويّ... هذا ما طلبه محافظ البقاع

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:10
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تعميما حمل الرقم 4/320 بتاريخ 2025/2/17، موجها الى كل من قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، إقليم البقاع في الصليب الأحمر اللبناني، المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، مصلحة الزراعة في البقاع، المركز الإقليمي للدفاع المدني في البقاع، دائرة الشؤون الإجتماعية في البقاع.
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وطلب في التعميم "اتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي بناء على معطيات الأرصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني التي تشير إلى قرب وصول منخفض جوي شديد البرودة ترافقه رياح قوية وأمطار غزيرة وثلوج على الجبال والمرتفعات بدءا من إرتفاع 700 متر وربما اقل، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 2025/2/20 ولغاية مساء يوم الاثنين الواقع فيه 2025/2/24 ، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد".

ودعا أبو جودة إلى "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".

وطلب أبو جوده من المواطنين، "التقيد بإرشادات وتعليمات القوى الأمنية وعدم سلوك الطرقات الجبلية المقفلة بالثلوج، وخصوصا الفرعية والداخلية لأنها تعرِّض حياتهم وحياة عناصر الانقاذ ومواطنين آخرين للخطر".
 
 
 
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