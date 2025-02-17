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استفاقت بلدة الجرمق – العيشية، مسقط رأس رئيس الجمهورية جوزيف عون، على حادثة اعتداء طالت نصب الرئيس، حيث قام مجهولون بتدوين عبارات "حزب الله" و"الشهيد السيد حسن نصرالله". وقبل أيام، تم تداول مقطع فيديو لامرأة مؤيدة لحزب الله تتهم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام بـ "الصهينة"، وفق تعبيرها. وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي من حزب الله بشأن تصريحات هذه المرأة أو الحادثة التي وقعت في بلدة العيشية. فما هو موقف "حزب الله" من هذه الأحداث؟رئيس تحرير "شبكة مرايا الدولية"، فادي بودية، يقول لـ "لبنان 24" أنّه "بدون أدنى شك، هذه عبارات وشعارات ليست مرتبطة بتوجيهات الثنائي، بل هي تعبير شعبي عن غضب حيال أمرين أساسيين: الأول يتعلق بموضوع الطائرة الإيرانية التي تنقل زواراً لبنانيين، والثاني يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية".أضاف: "هذه البيئة اعتادت خلال فترة طويلة على عدم رضوخ لبنان للإملاءات الإسرائيلية، أما اليوم فنشعر أننا في زمن انبطاح كبير من قبل الدولة، خاصة بعد ما حصل على طريق المطار ورمي القنابل الدخانية من قبل بعض أفراد الجيش على متظاهرين، ربما كثيرون منهم قدموا شهداء وبيوتاً وجرحى في سبيل سيادة هذا الوطن".وتساءل بودية: "هل يعقل هذا التصرف؟"، متابعًا: "الجيش والمقاومة وشعب المقاومة هم أخوة، ولكن من الضروري عدم زجّ الجيش في مواجهة أحد لأنه المؤسسة الجامعة الوطنية".ختم: "لذلك، هذه التعابير لا تمت إلى الثنائي بأي صلة وهي مرفوضة، لأن مقام رئاسة الجمهورية هو مقام محترم ومقدّر عند كل اللبنانيين، ولكن من الضروري أن يشدّ المسؤولون اللبنانيون ركابهم أكثر أمام الضغوط الأميركية".