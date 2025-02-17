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لبنان

بيان رسميّ... هكذا علّق "حزب الله" على الإعتداء على نصب رئيس الجمهوريّة

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:44
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صدر عن حزب الله البيان التالي:

يدين حزب الله الإعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في منطقة الجرمق - ‏العيشية، ويعتبر هذا الإعتداء المشبوه عملاً فتنويًا، خصوصًا في هذا التوقيت الحساس، حيث تستعد ‏البلاد ليوم مفصلي يتمثّل في استحقاق الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب.‏
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إنّ هذا السلوك المُدان يتعارض بشدّة مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها حزب الله والتي جسّدها سيّد ‏شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ويناقض نهجه وقناعاته.‏

‏إنّ حزب الله إذ يؤكد استنكاره لهذا العمل الذي يريد الإساءة للعلاقة مع رئيس الجمهورية، فإنه يدعو ‏إلى تفويت الفرصة لكل المحاولات المشبوهة لزعزعة الإستقرار الداخلي.‏
 
 
 
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