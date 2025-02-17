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لبنان

"للاستفادة من خبرات العسكريين".. عون استقبل وفدا من رابطة قدامى القوى المسلحة

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:04
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، وفدا من رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية برئاسة رئيسها اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وعرض معه أوضاع العسكريين المتقاعدين، وكيفية المحافظة على حقوقهم.
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في مستهل اللقاء، القى اللواء الركن مزهر كلمة قال فيها: "نعيش اليوم الفرح الكبير لتوليكم سدة الرئاسة، والأمل بتحقيق الأمن والسلام في ربوع  لبنان، والحصول على حقوقنا التي تعرفونها حق المعرفة، ويعود لكم الفضل في ما تحقق، ولكن بقي الكثير. نحن المتقاعدين العسكريين، نعتبر أنفسنا رهن إشارتكم. كنا وسنبقى الجيش الرديف للدولة، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام وخدمة المجتمع، وبناء وطن طالما حلمنا به. نحن كرابطة نشارككم الحرب على الفساد، وتقدمنا بدعوى دعم الدولة اللبنانية على جميع المرتكبين بالصفة الشخصية نتيجة مخالفاتهم القانونية".

أضاف: "إن توليكم سدة الرئاسة هو الفرصة الأخيرة لبناء الوطن واستقامة الأمور. ونأمل خيرا وندعو الله أن يثبت خطاكم كونكم قبطان السفينة في هذا البحر الهائج، وكلنا ثقة بأننا سنصل إلى بر الأمان. وثقتنا كبيرة بأنكم ستبقون الراعي الصالح لنا نحن العسكريين المتقاعدين، كما كنتم في قيادة الجيش".

من جهته، شكر الرئيس عون "رئيس وأعضاء رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية"، منوها بـ"التضحيات التي قدمها القدامى في خدمة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى"، مشيرا إلى أنه "سيبذل جهده للمحافظة على حقوق العسكريين القدامى المنتسبين الى مختلف الاسلاك العسكرية"، مؤكدا "أهمية الاستعانة بخبرات العسكريين في الإدارات والمؤسسات العامة، لأن في ذلك ثقة بكم وبقدراتكم وإمكاناتكم".  
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