فضل الله: نريد لهذا العهد ان ينجح ولكن ليس على حساب سيادة بلدنا

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا حريصون على السلم الاهلي والاستقرار ولا نريد مواجهة مع احد ونريد للجيش اللبناني ان يأخذ دوره في حماية السلم الاهلي وايضا في التصدي للعدو الصهيوني، وأن هناك فرصة للدولة ان تثبت انها دولة، وأيضا الحكومة الحالية أمامها فرصة تاريخية لتثبت صدقيتها امام شعبها عندما تطلب من الجيش ان ينتشر حتى الحدود وان يعمل على طرد الاحتلال من ارضنا ونحن اولا وكل الشعب اللبناني سيكون وراءها، لأننا نريد لها ان تتحمل المسؤولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة العدوان المستمر على لبنان.مواقف فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد القائد حسين هزيمة (الحاج مرتضى) في حسينية بلدة انصارية حضره لفيف من العلماء والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.وقال: "دائما كان يطرح مطلب بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها والفرصة مؤاتية للحكومة لتطبيق هذا المطلب في جنوب الليطاني، والسؤال اليوم كيف تريد هذه الحكومة مواجهة احتلال الأرض أما الذين لا يريدون مقاومة فما هي خطتهم لطرد الاحتلال، وبمعزل عما سيرد في البيان الوزاري كيف سيتعامل هؤلاء مع واقع وجود احتلال".اضاف: "نريد لهذه الحكومة أن تنجح ونريد لهذا العهد ان ينجح ولكن ليس على حساب سيادة بلدنا ولا على حساب كرامة شعبنا وحريته في ان يعبر عن رأيه بالطريقة السلمية المناسبة، ونحن ننصح الحكومة ورئيسها أن لا يبدأوا مسيرتهم بارتكاب الأخطاء مع الناس، لان كل الذين بدأوا بالخطأ في الماضي سقطوا، وما نريده هو الدولة العادلة التي تتصرف مع الناس بمساواة وبحكمة ووفق مقتضيات القانون، وليس السلطة التي تواجه شعبها أو تعتدي على حقوقه، فمثل هذه السلطة ستسقط لا محال والتجارب في لبنان شاهدة على ذلك".وتابع: "خيارنا أن يكون لدينا دولة قوية وقادرة وعادلة وهذا كتبناه في الوثيقة السياسية في العام ٢٠٠٩ وما تبناه حزب الله وعلى رأسه سماحة السيد حسن نصر الله، وما عملنا عليه داخل مؤسسات الدولة في المجلس النيابي والحكومة والإدارة، لأنه لا يمكن أن يحكم لبنان إلا من خلال دولة لها مؤسساتها وقوانينها التي تطبق على الجميع".وتحدث عن مسيرة الشهيد ودوره في "تطوير المقاومة التي بدأت في العام ١٩٨٢ في ظروف صعبة وقاسية ولكن أمام التصميم والارادة تمكنا من طرد الاحتلال، وتجاوزنا الصعاب، واليوم رغم كل الصعوبات فاننا اخذنا خيارنا بان نستمر كمقاومة وهي مقاومة باقية على التزاماتها اتجاه شعبها واتجاه الجنوب الذي سيبقى قضيتها وهي تعرف مسؤولياتها وما عليها فعله وعندما يتطلب الأمر قرارات معينة فإن قيادة المقاومة تملك من الشجاعة والحكمة ما يجعلها تأخذ القرار المناسب الذي تراه في مصلحة شعبها".وتخلل الاحتفال عرض فيلم عن دور الشهيد في مسيرة المقاومة وكلمة لنجله ومجلس عزاء حسيني.