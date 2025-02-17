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لبنان
معلومات عن محمد شاهين... هذه علاقته بـ"حزب الله"
Lebanon 24
17-02-2025
|
10:30
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ محمد شاهين المسؤول العسكري في فرع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، الذي اغتالته إسرائيل اليوم في مدينة صيدا، كان مسؤولا عن توجيه عمليات الضفة الغربية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، وعرف عنه قربه من القيادي في الحركة صالح العاروري، الذي كان نائب رئيس مكتبها السياسي منذ عام 2017، واغتالته إسرائيل بداية 2024.
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وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن شاهين كان يدير عملية التنسيق والاتصال مع حزب الله، وإنه "كان جزءا من التخطيط لعمليات فدائية في الضفة الغربية مع العاروري وزكي شاهين".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه كان يرأس "قسم عمليات حماس في لبنان"، الذي يخطط للهجمات على أهداف إسرائيلية في الخارج.
ولد محمد شاهين ولقبه أبو عماد في مخيم البقعة في الأردن لعائلة فلسطينية من قطاع غزة، وهو يحمل الجنسية الأردنية.
وأوردت شبكة القدس الإخبارية أن شقيقه حمزة اغتيل قبله بسنوات في انفجار استهدف مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان. (الجزيرة)
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